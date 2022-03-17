Макрон заявил, что вторжение РФ в Украину стало «электрошоком» для НАТО, но Франция должна быть готова к большой «войне в Европе» 17 марта, 23:50 Цей матеріал також доступний українською Эмманюэль Макрон (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна должна быть готова к войне «высокой интенсивности», которая может «вернуться на европейский континент». Об этом он сказал во время своего предвыборного выступления в Париже, сообщает Liberation.



По словам Макрона, Франция должна стремиться к большей независимости, в частности, военной. Чтобы его страна оставалась гибкой перед новыми типами угроз, в частности в киперпространстве и космосе, политик хочет больше инвестировать в передовые технологии. Так, оборонный бюджет Франции в 2025 году составит 50 млрд. евро.

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Также он объявил об удвоении количества резервистов в Вооруженных силах и увеличении численности в полиции и жандармерии.

Как пишет Politico, Макрон поддержал свое противоречивое высказывание о «смерти мозга» НАТО, которое озвучил в 2019 году, но заявил: вторжение РФ в Украину стало «электрошоком» для Альянса.

«Война, начатая президентом [Владимиром] Путиным, вносит разъяснения и создает на наших границах и на нашей европейской земле необычную угрозу, которая дает стратегическое разъяснение НАТО. Но я продолжаю считать, что нам нужно восстановить новый европейский порядок безопасности, что война сегодня в Украине делает его еще более необходимым», — заявил президент Франции.

В 2019 году Макрон заявил о серьезном кризисе в НАТО и призвал Европу наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

По его словам, Альянс переживал «смерть мозга» из-за отсутствия координации и непредсказуемости Штатов при тогдашнем президенте Дональде Трампе. Он также подверг сомнению основополагающий принцип НАТО — коллективной обороны (вооруженное нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех).

17 марта — 22-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

По данным ООН, за время полномасштабной войны погибли по меньшей мере 720 мирных жителей Украины, 1252 человека пострадали. В то же время только в Мариуполе, который две недели был заблокирован россиянами и находится под постоянным обстрелом, заявили, что по состоянию на конец 14 марта погибли 2357 мирных жителей — это данные горсовета.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты потеряли около 14 тысяч человек личного состава и более 2000 единиц техники.

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