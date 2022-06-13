Литовцы приобрели для ВСУ еще четыре беспилотника

13 июня, 02:45
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Беспилотник EOS C VTOL (Фото:Mil.in.ua)

Беспилотник EOS C VTOL (Фото:Mil.in.ua)

Литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас сообщил, что общественность Литвы приобрела для украинской армии еще четыре беспилотника.

Он отметил, что были куплены беспилотники эстонского производства EOS C VTOL, еще два планируется приобрести в скором времени.

«Мы только что купили еще четыре современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 000 евро. Общая стоимость — 990 000 евро. Украинские летчики учатся ими управлять. Четыре птицы отправятся в Украину прямо сейчас, остальные через два месяца», — сообщил Тапинас.

Видео дня
https://twitter.com/AndriusTapinas/status/1535192265622183939
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Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму.

Турция решила бесплатно передать ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве, чтобы передать его Украине.

Собранные деньги Литва намерена закупить боеприпасы для беспилотника, а также потратить на поддержку Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=VOzfJoC_H2E
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Литва Беспилотник Беспилотники Война в Украине Война России против Украины

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