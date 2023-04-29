Жесткая критика Путина. Кто и зачем сливает скандальные разговоры российских олигархов — версия политолога Преображенского 29 апреля, 07:08 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин на встрече в Москве, посвященной разработке беспилотников, 27 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Artem Geodakyan/Pool via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский рассказал в интервью Radio NV, кто и зачем сливает скандальные разговоры российских олигархов.

Комментируя недавний слив разговора Романа Троценко и Николая Матушевского в эфире Radio NV, Преображенский отметил, что они «имеют примерно одинаковые взгляды на то, что происходит в РФ после начала полномасштабной агрессии против Украины и на то, как события будут развиваться дальше в ближайшие годы».

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Политолог констатировал, что они не обсуждают, чем закончится война, но уверены, что будет происходить резкая деградация, не только экономическая, но и общественная.