Что думают в Кремле о развитии войны — российский журналист 27 апреля, 18:36 По словам Ильи Жигулева, в Кремле ждут долгой войны с Украиной и находятся в депрессии (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

Автор расследования под названием Как Путин возненавидел Украину, опубликованного российским независимым изданием Верстка, Илья Жигулев рассказал Radio NV, что в Кремле думают о развитии войны против Украины.

«Могу заверить, что все находятся в состоянии депрессии. И нет никаких надежд, нет никаких прогнозов, когда это прекратится, когда это закончится», — сказал Жигулев Radio NV.

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Он напомнил, что недавно пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков говорил «на какой-то закрытой встрече, что Россия готовится к очень продолжительной и изнурительной войне».

«Так оно и есть. Команда вокруг Путина скорее сплотилась, и нет каких-то предпосылок, что сейчас что-то такое произойдет», — добавил российский журналист.

В конце марта The Guardian, ссылаясь на присутствовавших на встрече, сообщило, что в конце декабря 2022 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российским чиновникам следует готовиться к «очень долгой войне».

Это произошло во время праздничного ужина, на который представители российской политической и культурной элиты собрались в квартире одного из чиновников. Объявляя тост, Песков заявил, что РФ еще долго планирует вести полномасштабную войну против Украины.

Один из чиновников рассказал, что слова Пескова испортили настроение участникам мероприятия, а его высказывания восприняли как предупреждение о долгой войне, к которой нужно готовиться.

В конце декабря 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что глава Кремля готовится к долгой войне против Украины и планирует новые наступления.

