В МИД Израиля призвали граждан не посещать Умань на празднование Рош ха-Шана из-за угрозы ракетных ударов РФ 26 июля, 16:26 В этом году в Умани не будет традиционного празднования Рош ха-Шана из-за полномасштабного вторжения РФ (Фото:НВ)

Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан не посещать Украину и, в частности, Умань для празднования Рош ха-Шана из-за полномасштабного вторжения России.

В пресс-службе израильского дипломатического ведомства в Facebook отметили, что в Украине сохраняется опасность ракетных ударов и воздушных атак по населенным пунктам и гражданским объектам, в том числе — в центре и на западе страны.

Видео дня

«Речь идет о реальной угрозе жизни. Правительство Украины объявило чрезвычайную ситуацию в стране 24 февраля 2022 года. Свобода передвижения граждан ограничена, ведется усиленное патрулирование территории, введен комендантский час». — добавили там.

Дипломаты уточнили, что сотрудники Посольства Израиля не находятся в Украине на постоянной основе, и у них не будет возможности предоставить консульскую помощь в случае необходимости.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который в этом году выпал на 25—27 сентября. Согласно еврейскому летоисчислению, праздник знаменует наступление 5782 года с момента создания мира. В прошлом году в Умань прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов.

В начале июля Посольство Израиля сообщило, что Украина в этом году не сможет принять паломников на Рош ха-Шана из-за полномасштабного вторжения России.

Позже в МИД объяснили, что невозможно гарантировать безопасность, так как российские оккупанты обстреливают гражданские объекты.







Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.