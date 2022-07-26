В МИД Израиля призвали граждан не посещать Умань на празднование Рош ха-Шана из-за угрозы ракетных ударов РФ

26 июля, 16:26
В этом году в Умани не будет традиционного празднования Рош ха-Шана из-за полномасштабного вторжения РФ (Фото:НВ)

В этом году в Умани не будет традиционного празднования Рош ха-Шана из-за полномасштабного вторжения РФ (Фото:НВ)

Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан не посещать Украину и, в частности, Умань для празднования Рош ха-Шана из-за полномасштабного вторжения России.

В пресс-службе израильского дипломатического ведомства в Facebook отметили, что в Украине сохраняется опасность ракетных ударов и воздушных атак по населенным пунктам и гражданским объектам, в том числе — в центре и на западе страны.

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«Речь идет о реальной угрозе жизни. Правительство Украины объявило чрезвычайную ситуацию в стране 24 февраля 2022 года. Свобода передвижения граждан ограничена, ведется усиленное патрулирование территории, введен комендантский час». — добавили там.

Дипломаты уточнили, что сотрудники Посольства Израиля не находятся в Украине на постоянной основе, и у них не будет возможности предоставить консульскую помощь в случае необходимости.

https://www.facebook.com/IsraelinUkraine/posts/pfbid02pRmbNSmhbwBE1Zuq8TzgrmayJSM55saZqpaD1TgKHiMNAfFhhcHpPPzRE6diM9U5l

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который в этом году выпал на 25—27 сентября. Согласно еврейскому летоисчислению, праздник знаменует наступление 5782 года с момента создания мира. В прошлом году в Умань прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов.

https://www.youtube.com/watch?v=TZJYcN-c_m8&feature=emb_title

В начале июля Посольство Израиля сообщило, что Украина в этом году не сможет принять паломников на Рош ха-Шана из-за полномасштабного вторжения России.

Позже в МИД объяснили, что невозможно гарантировать безопасность, так как российские оккупанты обстреливают гражданские объекты.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Хасиды Умань Рош-Ха-Шана Война России против Украины

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