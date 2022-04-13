Не хотят иметь с ними дело. В Европе меняется отношение к россиянам из-за войны в Украине 13 апреля, 13:31 Цей матеріал також доступний українською Митинг в поддержку Украины и против развязанной Россией войны возле Бранденбургских ворот в Берлине, Германия (Фото:Fabrizio Bensch / REUTERS)

Война в Украине и зверства, совершаемые оккупантами, заставили европейцев по-другому относиться к владельцам российских паспортов, живущим с ними рядом.



24 февраля, в день нападения России на Украину, россиянка с видом на жительство в Португалии, которая просит называть ее Александрой, попыталась перечислить средства за проданную ею двумя неделями ранее квартиру в Москве на свой счет в португальском банке. Через пять дней женщина получила сообщение о том, что ее платеж был отклонен, и деньги в итоге вернулись в Россию.

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Александра — не единственная россиянка, которая в последнее время столкнулась со сложностями в получении банковских услуг в Европе. Ее сограждане рассказывают западным журналистам, что их денежные переводы на счета в европейских банках то и дело «зависают» из-за длительных проверок, а в случае совершения транзакции из России — возвращаются обратно.

Официально ограничения по финансовым операциям касаются только граждан РФ, внесенных в санкционные списки, и тех, на чьих счетах в европейских банках хранится более 100 тыс. евро. Впрочем, по данным источников агентства Reuters, некоторые финучреждения получили указание от Европейского центробанка тщательно проверять транзакции и других россиян и белорусов, чтобы убедиться, что те не пытаются обойти западные санкции против Москвы.

Сложности в получении финансовых услуг не единственная проблема, с которой теперь сталкиваются граждане страны-агрессора за рубежом. Так, например, в Чехии некоторые рестораны вывесили объявление на чешском и русском языках о том, что «не будут обслуживать российских и белорусских оккупантов», а ряд европейских и американских IT-компаний заявили, что прекращают нанимать россиян на работу.

Украинка Дария Партас, проживающая в Лондоне экспертка по стратегическим коммуникациям, рассказывает НВ, что уборщица ее знакомой — родом из Украины — отказалась от всех своих клиентов-россиян, с которыми работала в британской столице. А Юлиана из немецкого Мюнхена вспоминает случай, когда в начале марта местная частная клиника Iatros заявила, что из-за вторжения в Украину больше не будет обслуживать российских и белорусских пациентов. Правда, после возмущенных отзывов со стороны общины медучреждение извинилось за свое решение и отменило его, назвав недоразумением.

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В Финляндии встревоженная ухудшением отношения к россиянам администрация столицы Хельсинки напомнила горожанам о недопустимости каких-либо форм дискриминации и проявлений враждебности, а также о том, что подобные преследования запрещены законом. «Граждане России и русскоязычные жители не виновны в этой войне», — подчеркнул мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен.

Впрочем, жительница финской столицы Нина Ярвенкюля, которая работает журналисткой в газете Iltalehti, признается, что не наблюдала дискриминации по отношению к россиянам или русскоязычным жителям Финляндии. При этом она признает, что с началом войны в Украине отношение к России и россиянам в ее стране резко изменилось.

«Довольно много финнов считают, что винить в нападении и терроре в отношении Украины следует не только Путина, но и российский народ, — отмечает она. — Также многие осознают, что убивать, издеваться, пытать мирных жителей Украины — это решение конкретного российского солдата: он мог бы выбрать другое».

Об изменении отношения к России говорят и в Великобритании. Так, по данным британской исследовательской компании YouGov, сейчас 62% британцев видят в России враждебную угрозу для Великобритании и европейских стран — почти вдвое больше, чем до начала вторжения РФ в Украину.

В Чехии же отношение к россиянам ухудшилось еще полвека назад, утверждает Войтех Хайнер, научный сотрудник пражского Института эндокринологии. «После 1968 года, когда советская армия напала на Чехословакию, чтобы остановить демократическое движение Пражская весна, россияне утратили остатки симпатий, которые получили среди чешского и словацкого народов после освобождения в 1945 году», — подчеркивает он.

Хайнер вспоминает, как в 1968 году он, тогда еще молодой врач на военной службе, сопровождал больного с инфарктом миокарда в карете скорой помощи. На мосту автомобиль остановил российский солдат, который наставил на него оружие. «В то время нам не хватало поддержки со стороны западных стран, — говорит Хайнер. — На этот раз ситуация изменилась […], однако я считаю, что Украине необходима еще большая поддержка — поставки самолетов для украинской армии и немедленное прекращение импорта российского газа в Европу».

Между тем, с начала войны в Украине финны изменили свое отношение не только к России, но и к идее вступления в НАТО. Если в 2017 году сторонники этого шага составляли лишь пятую часть населения, то в середине марта 2022 года за присоединение к Трансатлантическому альянсу высказались уже 62% респондентов, свидетельствуют данные последнего опроса национальной телерадиовещательной компании Финляндии Yle. Со времени аналогичного опроса 23−25 февраля этот показатель вырос на 9 процентных пунктов.

Большинство финнов готовы присоединиться к НАТО — даже те, кто раньше поддерживал идею финляндизации, подтверждает Ярвенкюля. К тому же те, кто раньше осторожно высказывался по поводу России, теперь открыто ее осуждают.

«Страха больше нет, только злоба и ненависть», — говорит об отношении к России и ее гражданам журналистка.

Эмоциональное напряжение и отчаяние от свидетельств военных преступлений, совершаемых российскими солдатами в украинских городах, иногда выливается в агрессию. Так, Партас рассказывает, что ее знакомая уроженка Москвы, проживающая в Лондоне, несмотря на то, что крайне негативно оценивает действия Кремля и участвует в сборе гуманитарной помощи для украинцев, получала в Интернете сообщения с пожеланиями «сдохнуть». Еще один россиянин из Лондона — шеф-повар Алексей Зимин сообщил журналистам американской газеты The Washington Post, что в адрес его заведения регулярно поступают голосовые сообщения с обвинениями вроде " русские — убийцы".

Впрочем, некоторые сообщения о ксенофобских действиях против россиян могут являться частью российской кампании дезинформации, предупреждают в Министерстве внутренних дел Германии. Заявленная враждебность против россиян может быть попыткой отвлечь внимание от российской агрессии и показать критику Москвы «иррациональной», отмечают в ведомстве.

Между тем, некоторые россияне в Европе и сами активно критикуют путинский режим. Так, в столице Чешской Республики был создан Пражский Российский Антивоенный комитет, занимающийся организацией антивоенных акций протеста и помогающий беженцам из Украины. Акции протеста против преступлений Кремля в Украине с участием россиян проходят также в Лондоне. О своем несогласии с руководством собственной страны заявляют и живущие в Европе белорусы.

«С начала этого ужаса [войны в Украине], каждый раз, когда я встречал кого-то из своих белорусских друзей, они всегда начинали разговор с вопросов, знаю ли я, что они выступают против этого бесчеловечного преступления и верю ли я им», — рассказывает Павел Клос, ИТ-директор одного из банков в Варшаве.

В Польше он редко встречает россиян и признается, что не заметил особых изменений в отношении к выходцам из РФ. Однако отношение к бизнесу, оставшемуся в России или сотрудничающему с государством-агрессором, изменилось, и клиентов у таких брендов значительно убавилось, делится наблюдениями Клос.

Не является аргументом для покупателей даже более дешевая цена на закупаемое в России топливо.

Между тем среди жителей Европы с российскими корнями, которые теперь сталкиваются со сложностями в быту и обслуживании, есть те, кто понимает: их проблемы — ничто на фоне трагических событий, которые переживает Украина из-за развязанной Россией войны.

«Все это такие мелочи по сравнению с происходящим [в Украине]» , — признает Александра, чьи деньги от продажи московской квартиры так и не дошли к ней в Португалию.

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