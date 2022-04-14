Глава МИД Италии получил угрозы из-за позиции против войны России в Украине 14 апреля, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Итальянскому министру угрожали в соцсетях (Фото:Luigi Di Maio/Facebook)

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что ему угрожали убийством в соцсетях за его позицию против войны России в Украине.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Как сообщает ANSA, министр подчеркнул, что несмотря на угрозы правительство страны будет и дальше выступать против российского вторжения.

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«Угрозы не остановят правительство действовать дальше. Мы заняли очень решительную позицию по вторжению в Украину, но мы оставляем открытыми каналы с Москвой и Киевом», — добавил он.

По данным полиции, два человека находятся под следствием в связи с угрозами смерти в адрес Ди Майо. Правоохранители отметили, что мужчины «не принадлежат ни к каким экстремистским группировкам».

2 апреля Ди Майо заявил, что Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины.

Страна также поддерживает украинских беженцев. Им предоставлен 12-месячный вид на жительство, обеспечивающий доступ к услугам по здравоохранению, рынку труда, образованию и некоторым социальным пособиям.

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