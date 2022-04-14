Глава МИД Италии получил угрозы из-за позиции против войны России в Украине
Итальянскому министру угрожали в соцсетях (Фото:Luigi Di Maio/Facebook)
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что ему угрожали убийством в соцсетях за его позицию против войны России в Украине.
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Как сообщает ANSA, министр подчеркнул, что несмотря на угрозы правительство страны будет и дальше выступать против российского вторжения.
«Угрозы не остановят правительство действовать дальше. Мы заняли очень решительную позицию по вторжению в Украину, но мы оставляем открытыми каналы с Москвой и Киевом», — добавил он.
По данным полиции, два человека находятся под следствием в связи с угрозами смерти в адрес Ди Майо. Правоохранители отметили, что мужчины «не принадлежат ни к каким экстремистским группировкам».
2 апреля Ди Майо заявил, что Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины.
Страна также поддерживает украинских беженцев. Им предоставлен 12-месячный вид на жительство, обеспечивающий доступ к услугам по здравоохранению, рынку труда, образованию и некоторым социальным пособиям.
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