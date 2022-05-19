Блинкен анонсировал экстренное выделение 215 миллионов долларов на продовольственную помощь Украине
Энтони Блинкен (Фото:Michael A. McCoy/Pool via REUTERS)
Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что США экстренно выделят Украине 215 миллионов долларов, которые направят на продовольственную помощь.
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Об этом сообщает CNN.
«Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем еще о $215 млн новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше», — заявил Блинкен.
Глава Госдепа США также призвал и другие страны присоединиться к противодействию кризису продовольствия, который возник после полномасштабного вторжения российской армии в Украину.
США также планируют выделить $500 млн на увеличение производства удобрений после запрета на их импорт из РФ.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что Россия осознанно ведет «зерновую войну» против мира.
Из-за заблокированных Россией украинских портов в Черном море дефицит украинского зерна на мировом рынке приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20−30%.
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