Блинкен анонсировал экстренное выделение 215 миллионов долларов на продовольственную помощь Украине 19 мая, 03:54 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:Michael A. McCoy/Pool via REUTERS)

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что США экстренно выделят Украине 215 миллионов долларов, которые направят на продовольственную помощь.

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Об этом сообщает CNN.

«Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем еще о $215 млн новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше», — заявил Блинкен.

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Глава Госдепа США также призвал и другие страны присоединиться к противодействию кризису продовольствия, который возник после полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

США также планируют выделить $500 млн на увеличение производства удобрений после запрета на их импорт из РФ.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что Россия осознанно ведет «зерновую войну» против мира.

Из-за заблокированных Россией украинских портов в Черном море дефицит украинского зерна на мировом рынке приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20−30%.

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