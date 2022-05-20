Евросоюз обязательно введет эмбарго на российскую нефть — Кулеба 20 мая, 00:10 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уверен в том, что Евросоюз обязательно поддержит эмбарго на российскую нефть.

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В эфире украинского телемарафона глава МИД отметил, что единственной страной, которая сейчас не поддерживает эмбарго, осталась Венгрия.

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«Все нам говорили, что нефтяное и газовое эмбарго это нереально. Теперь параметры нефтяного эмбарго ясны. Оно будет — это 100%. Осталась Венгрия, ведущая свою игру в этом вопросе. Но я уверен, что решение будет найдено», — заявил Кулеба.

Накануне стало известно, что ЕС не согласовал шестой пакет санкций, предусматривающий отказ от российских энергоносителей.

Ранее сообщалось, что Венгрия продолжает блокировать предложение Евросоюза о постепенном запрете на импорт российской нефти, чем задерживает одобрение всего шестого пакета санкций против РФ.

По данным медиа, в Евросоюзе готовы профинансировать нефтепроводы для Венгрии, чтобы Будапешт поддержал шестой пакет санкций ЕС.

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