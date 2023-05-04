Все российские ЧВК, кроме Вагнера, — бутафория — экс-сотрудник СБУ 4 мая, 17:52 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Radio NV заявил, что, кроме ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, все остальные российские частные военные компании являются лишь бутафорией.

В эфире Radio NV Ступак отметил, что ЧВК Вагнера закрыли доступ к колониям и вместо нее заключенных в свой состав там сейчас набирают аффилированные с Минобороны Российской Федерации частные военные компании.

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«Все частные военные компании вливаются в Министерство обороны Российской Федерации: Факел, Поток – это какой-то созданный Газпромом, Редут, Патриот – все они где-то под Минобороны или аффилированны структурами. Группа Вагнера остается пока сама, но, возможно, ее ожидает [такая же] судьба — ее рейдернут, если так можно сказать», — объяснил он.

По словам бывшего сотрудника СБУ, иногда российские заключенные даже жалуются, что вместо Вагнера попали в неизвестную им ЧВК.

«Еще нужно отметить, в чем феномен вагнеровцев? Чрезвычайная жестокость. Вот именно жестокость дает результат: кувалда Пригожина, любое неповиновение – расстрел, отошел от позиции – расстрел. Именно за счет необычайной жестокости поддерживается дисциплина. Российские военные не могут дать такую дисциплину, чтобы они шли штурмовали», — сказал Ступак.

Отвечая на вопрос об отличиях между ЧВК Вагнера и другими российскими ЧВК, он заявил, что все ЧВК, кроме вагнеровцев, - «папье-маше» и «бутафория».

«Объясню почему. Это единственная ЧВК, которая имеет действительно серьезную структуру, жестокую, кровавую дисциплину, имеет обеспечение (сейчас трудно сказать, что у них есть, но до последнего момента у них были самолеты, вертолеты, тяжелая техника — все). Они могут бросать вызов. Пригожин может прямо говорить: „Шойгу, дай оружие“. Никто больше не может. Еще интересно, что эти от Газпрома ЧВК созданы, но они все включены в Министерство обороны Российской Федерации – Поток, Факел. Они ничего собой не представляют», - сказал бывший сотрудник СБУ.

Ступак также упомянул о крымской ЧВК Конвой, которую, по замыслу фейкового главы Крыма Сергея Аксенова, должны были финансировать крымские бизнесмены. Он выразил мнение, что из-за «большого хлопка» в Крыму, в этом году там не будет туристического сезона и финансировать эту ЧВК будет не из чего.

«Сейчас активной информации об этом Конвое пока нет. Кажется, что она существование свое закончит на этапе формирования: на этапе закупки какой-то, а потом исчезнет», — предположил бывший сотрудник СБУ.

В конце апреля глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Генеральный штаб РФ стремится взять под контроль российские ЧВК.

"Россияне стремятся создать определенную главную организацию, которая будет руководить и командовать всеми этими парамилитарными формированиями, потому что, очевидно, сейчас среди них нет единства", - подчеркнул глава украинской разведки.

