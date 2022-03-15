Чехия приняла более 161 тысячи беженцев из Украины 15 марта, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

В Чехии с начала российского вторжения в Украину подали заявку на долгосрочную визу более 161 тысячи украинских беженцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство внутренних дел Чехии.

Отмечается, что по данным на 15 марта, более 161 тысячи украинских беженцев подали заявку на получение специальной долгосрочной визы.

Только в понедельник власти Чехии зарегистрировали более 11 тысячи беженцев, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что беженцы из Украины получили право жить и работать в Евросоюзе три года.

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