Чехия приняла более 161 тысячи беженцев из Украины

15 марта, 19:14
Цей матеріал також доступний українською
Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

В Чехии с начала российского вторжения в Украину подали заявку на долгосрочную визу более 161 тысячи украинских беженцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство внутренних дел Чехии.

Отмечается, что по данным на 15 марта, более 161 тысячи украинских беженцев подали заявку на получение специальной долгосрочной визы.

Читайте также:
«Украина будет о вас заботиться». Кулеба сообщил, что украинские беженцы получат максимальную поддержку от МИД

Только в понедельник власти Чехии зарегистрировали более 11 тысячи беженцев, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что беженцы из Украины получили право жить и работать в Евросоюзе три года.

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Чехия Беженцы Агрессия РФ Война в Украине

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ