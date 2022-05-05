Британский школьник написал письмо Зеленскому со словами поддержки и получил ответ

5 мая, 01:58
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12-летний британец Томас получил ответ от президента Владимира Зеленского (Фото:BBC / Durham Trinity School)

12-летний британец Томас получил ответ от президента Владимира Зеленского (Фото:BBC / Durham Trinity School)

12-летний британский школьник написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором поддержал Украину и украинский народ, и получил ответ. Об этом сообщает BBC.

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Письмо было отправлено вместе с 270 пакетами с лекарствами, одеждой, едой, мягкими игрушками, четырьмя колесными креслами и другой помощью, которую собрали ученики школы в английском Дареме. В апреле гуманитарную помощь доставили в Варшаву в центр для приема украинцев, которые спасаются от полномасштабной войны, развязанной Россией.

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12-летний Томас написал Зеленскому, что рад помогать Украине и надеется, что она победит Россию, а также, что российский диктатор Владимир Путин «слишком боится говорить правду о войне».

BBC / Durham Trinity School
Фото: BBC / Durham Trinity School

Как сообщает BBC, на прошлой неделе школа Томаса получила ответ от президента Украины, датированный 23 апреля. В нем Зеленский благодарит за письмо, говорит, что оно вызвало у него улыбку и что украинцы надеются восстановить мир и отстроить города.

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Инфографика: BBC / Durham Trinity School
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Гуманитарная помощь Письмо Владимир Зеленский Дети Украина-Великобритания Война России против Украины

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