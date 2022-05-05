Британский школьник написал письмо Зеленскому со словами поддержки и получил ответ 5 мая, 01:58 Цей матеріал також доступний українською 12-летний британец Томас получил ответ от президента Владимира Зеленского (Фото:BBC / Durham Trinity School)

12-летний британский школьник написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором поддержал Украину и украинский народ, и получил ответ. Об этом сообщает BBC.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Письмо было отправлено вместе с 270 пакетами с лекарствами, одеждой, едой, мягкими игрушками, четырьмя колесными креслами и другой помощью, которую собрали ученики школы в английском Дареме. В апреле гуманитарную помощь доставили в Варшаву в центр для приема украинцев, которые спасаются от полномасштабной войны, развязанной Россией.



Видео дня

12-летний Томас написал Зеленскому, что рад помогать Украине и надеется, что она победит Россию, а также, что российский диктатор Владимир Путин «слишком боится говорить правду о войне».

Фото: BBC / Durham Trinity School

Как сообщает BBC, на прошлой неделе школа Томаса получила ответ от президента Украины, датированный 23 апреля. В нем Зеленский благодарит за письмо, говорит, что оно вызвало у него улыбку и что украинцы надеются восстановить мир и отстроить города.

Инфографика: BBC / Durham Trinity School

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.