Белорусские военные роют окопы возле границ с Украиной, Польшей и Литвой — Белорусский Гаюн 22 июня, 21:54 Цей матеріал також доступний українською Белорусские военные (иллюстративное фото) (Фото:mil.by)

Белорусские военные роют окопы возле границ с Украиной, Польшей и Литвой, сообщает Telegram-канал проекта активиста Антона Мотолько Беларускі Гаюн в среду, 22 июня.

Проект также перечислил все окопы и траншеи, оснащенные огневыми точками:



д. Поддобрянка ( Гомельский район Гомельской области);

Гомельский район Гомельской области); д. Подгалье ( Ельский район Гомельской области);

Ельский район Гомельской области); д. Глушковичи ( Лельчицкий район Гомельской области);

Лельчицкий район Гомельской области); между а.г. Жидче и д. Хойно ( Пинский район Брестской области);

Пинский район Брестской области); между д. Новики и г. п. Сопоцкин ( Гродненский район Гродненской области);

Гродненский район Гродненской области); возле д. Одельск и границы с Польшей ( Гродненский район Гродненской области);

Гродненский район Гродненской области); между д. Лоша и погранпереходом Лоша ( Островецкий район Гродненской области).

Видео дня

Ранее начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что угрозы нападения со стороны Беларуси на данном этапе нет. Президент Владимир Зеленский говорил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

21 июня в Минобороны заявили, что на границе с Украиной сейчас находятся до 4000 белорусских военных и определенное количество российских войск.

Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для своих военных самолетов, белорусские инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка. 22 июня в Беларуси объявили о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной.

Беларусь в том же положении, что Франция во время Второй Мировой – Роман Бессмертный https://www.youtube.com/embed/udUgq-AnHGQ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.