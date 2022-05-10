В Беларуси анонсировали новый этап проверки сил реагирования 10 мая, 16:04 Цей матеріал також доступний українською В Беларуси проходит внезапная проверка сил реагирования (Фото:Минобороны Беларуси)

10 мая в Беларуси начнут новый этап внезапной проверки сил реагирования, он пройдет на фоне масштабных учений стран НАТО.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

По его словам, проверка сил реагирования стала реакцией на маневры стран Альянса.

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«Понимая определенные угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска», — сказал он.

1 мая в странах Восточной и Центральной Европы начались учения НАТО Defender Europe и Swift Response. В них принимают участие 18 тысяч военнослужащих более чем из 20 стран, в том числе около 7 тысяч военных и 3 тысяч единиц техники на территории Польши.

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Маневры проходят на фоне полномасштабного вторжения России в Украину и угроз со стороны РФ в адрес стран Запада.

4 мая в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил быстрого реагирования. Белорусский диктатор Александр Лукашенко поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.



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