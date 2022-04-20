На фоне войны России против Украины. Байден соберет высшее военное руководство США 20 апреля, 13:19 Цей матеріал також доступний українською Байден собирает военных руководителей США (Фото:Jonathan Ernst/Reuters)

В среду, 20 апреля, президент США Джо Байден соберет высшее военное руководство страны на ежегодную встречу в Белом доме, она пройдет на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

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Как сообщает Reuters, министр обороны США Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и высшие военные руководители обсудят «целый ряд тем».

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Издание отмечает, что ежегодное совещание по военной политике редко становится новостью, но в этом году на повестке дня стоят серьезные вопросы.

Главным из них является война России против Украины, которая, как опасаются официальные лица, может поставить под угрозу европейскую безопасность на годы вперед.

США поддерживают Украину в борьбе с Россией, вводя санкции и предоставляя военную помощь Киеву.

В то же время, сам Байден пока не планирует визит в украинскую столицу, как это уже сделали его европейские коллеги.

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