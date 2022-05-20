Байден подпишет законопроект о выделении Украине $40 млрд в Южной Корее — документ доставят на самолете

20 мая, 03:52
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Джо Байден отправился в Южную Корею (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден отправился в Южную Корею (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден подпишет законопроект о выделении $40 млрд финансовой помощи Украине во время визита в Южную Корею.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщает CNN.

Источник в правительстве сообщил, законопроект доставят самолетом в Корею на подпись президенту.

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В четверг, 19 мая, Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против.

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Ранее законопроект поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь его должен подписать президент Джо Байден.

9 мая президент США Джо Байден также подписал закон о ленд-лизе для Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=dHlkrVoLo0c
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Южная Корея Джо Байден Война в Украине Война России против Украины

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