Байден подпишет законопроект о выделении Украине $40 млрд в Южной Корее — документ доставят на самолете 20 мая, 03:52 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден отправился в Южную Корею (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден подпишет законопроект о выделении $40 млрд финансовой помощи Украине во время визита в Южную Корею.

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Об этом сообщает CNN.

Источник в правительстве сообщил, законопроект доставят самолетом в Корею на подпись президенту.

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В четверг, 19 мая, Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против.

Ранее законопроект поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь его должен подписать президент Джо Байден.

9 мая президент США Джо Байден также подписал закон о ленд-лизе для Украины.



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