«Аплодирую Конгрессу». Байден поблагодарил конгрессменов за двухпартийную поддержку Украины

19 мая, 23:29
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден поблагодарил Конгресс и Сенат за поддержку законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов помощи Украины для борьбы с российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 19 мая

«Я аплодирую Конгрессу за то, что он принял запрошенный мной пакет мер безопасности, а также за то, что он направил миру четкий двухпартийный сигнал о том, что США поддерживают Украину. Этот пакет позволит нам отправить Украине еще больше оружия и боеприпасов, поскольку они защищают свою демократию и свободу», — заявил глава Белого дома.

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https://twitter.com/POTUS/status/1527368405396795405
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В четверг, 19 мая, Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против.

Ранее законопроект поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь его должен подписать президент Джо Байден.

Это крупнейший пакет помощи другой стране, который Конгресс принимал за последние два десятилетия. Он включает военную, финансовую и гуманитарную помощь, в частности, 9 млрд долларов на пополнение запасов американского вооружения, которое получает Украина, 6 млрд на закупку США оружия и передачу напрямую Украине, а также 900 млн долларов на помощь украинским перемещенным лицам.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=XcIpox2IiB0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Джо Байден Конгресс США Сенат США Война в Украине Война России против Украины

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