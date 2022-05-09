В Варшаве посла РФ облили красной краской — видео 9 мая, 13:32 Цей матеріал також доступний українською Анатолия Антонова облили красной краской в Варшаве (Фото:Baza/Telegram)

В польской Варшаве российского посла Анатолия Антонова облили красной краской.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Как сообщают РИА Новости, инцидент произошел, когда он пытался возложить венок на кладбище советских воинов 9 мая.

Видео дня

Видео разместили без звука.

РосСМИ также опубликовали момент, когда посла обливают краской.

Люди вокруг скандируют Фашисты, у некоторых из них в руках украинские флаги.

9 мая в Москве прошел военный парад, на котором выступил российский диктатор Владимир Путин. Он поддержал членов террористический формирований «ДНР» и «ЛНР», заявив, что они якобы «сражаются за Родину». Диктатор также соврал о «защите» Донбасса от «нацистов» и их «варварских ударов».

В то же время, Путин не объявил мобилизацию в стране, как предполагалось ранее.

Россия напала на Украину 24 февраля. 9 мая — 75-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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