Более 100 граждан Беларуси уже погибли только в составе группы Вагнер — Валерий Саханщик 28 марта, 19:00 Реклама ЧВК Вагнер в Москве (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Член объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Беларуси Валерий Сахащик в интервью Radio NV сообщил, что больше 100 граждан Беларуси уже погибли только в составе группы ЧВК Вагнер.

Об этом Сахащик упомянул в эфире Radio NV, комментируя инфоормацию о том, что некоторые белорусские военные завидуют российским военным, которые больше зарабатывают.

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«Думаю, что у любой нации есть недоумки. Есть они, конечно же, и среди белорусов. Мы обладаем информацией, что более 100 граждан Беларуси уже погибли только в составе группы Вагнер. Возможно, еще где-то они принимают участие в боевых действиях. По моей оценке, это небольшой процент: может быть, 3−5% максимально», — сказал белорусский оппозиционер.

По его мнению, это люди, которые служили в армии или других силовых структурах и «считают себя серьезными бойцами, а на гражданке применения не могут себе найти».

Сахащик отметил, что в Беларуси сейчас непросто заработать даже 300 долларов в месяц.

«При этом есть куча рекламного материала из [ЧВК] Вагнера, что там все красиво очень, настоящие мужские отношения, романтика и так далее. Плюс таким людям заходит еще великорусские идеи всякие. И почему бы и не воспользоваться этим: подняться экономически, покуражиться на войне, поубивать кого-то, понасиловать? Да, к сожалению, такие люди есть, но количество их явно не является большим и определяющим», — объяснил белорусский оппозиционер.

В июне 2022 года лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что приказ о вторжении армии Беларуси в Украину был, но его не стали доводить до солдат.

В том же месяце она заявляла, что на стороне Украины воюют 1500 белорусов.