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По Дамаску нанесен крупнейший авиаудар за последние месяцы — СМИ

Сегодня, 03:25
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Firas Maksad via Twitter

Сирия обвинила в ракетном ударе Израиль

Самолеты израильских ВВС в ночь на 1 июля предположительно совершили серию ракетных ударов по объектам сирийских правительственных сил в городе Хомсе и на окраинах Дамаска.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на заявление Министерства обороны Сирии и сообщение сирийского государственного информагентства SANA.

В этих сообщениях утверждается, что сирийские ПВО отразили часть ракет, однако обстрел также привел к гибели и ранениям мирных жителей на южных окраинах Дамаска.

Согласно заявлению сирийской армии, израильские самолеты предположительно нанесли удар из воздушного пространства Ливана.

В свою очередь, Министерство обороны Израиля отказалось комментировать ситуацию. «Мы не комментируем такие сообщения», — цитирует Reuters представительницу израильских вооруженных сил.

Израильское издание The Jeruslaem Post со ссылкой на комментарии сирийцев и сообщения в соцсетях отмечает, что это была самая масштабная серия авиаударов за последние месяцы.

За последние годы Израиль нанес множество ударов по Сирии, целью которых называет присутствующие там силы своих региональных противников — Ирана и ливанской Хезболлы.

Вооруженные формирования Ирана и Хезболлы воюют на стороне президента Сирии Башара Асада, при этом Израиль утверждает, что они пытаются превратить Сирию в новый фронт войны против израильтян.

Теги:   Война в Сирии Дамаск Израиль Авиаудар Сирия

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