Европейский Союз готовит масштабный план по перевооружению континента до 2030 года, предусматривающий создание совместных программ по производству дронов, систем противовоздушной обороны и усиление военной координации между государствами-членами.

Об этом 15 октября сообщил Bloomberg, ссылаясь на документ, который попал в распоряжение издания.

Согласно плану, к концу 2027 года страны ЕС должны осуществлять не менее 40% оборонных закупок совместно, что более чем вдвое превышает нынешний показатель. Еврокомиссия подчеркивает, что только согласованные действия позволят Европе быть готовой к потенциальному вооруженному конфликту до 2030 года.

Реклама

В документе указано, что Россия, которая все больше милитаризируется, представляет постоянную угрозу для безопасности Европы, тогда как другие мировые партнеры сосредотачиваются на других регионах мира. Поэтому ЕС планирует радикально обновить систему оборонного планирования и финансирования.

С 2021 года совокупный оборонный бюджет ЕС почти вырос вдвое — с 218 до прогнозируемых 392 миллиардов евро в 2025 году, пишут в документе. В то же время эти средства расходуются без согласованного подхода, что замедляет модернизацию военных сил.

План предусматривает, что уже в 2026 году должны быть созданы международные коалиции для реализации совместных проектов в сферах воздушной и ракетной обороны, производства дронов и систем противодействия беспилотникам. К середине 2026 года эти инициативы должны быть полностью запущены, а к концу 2028 года все контракты и финансирование — согласованы.

Одним из ключевых направлений станут программы European Drone Defence и Eastern Flank Watch, которые учтут опыт Украины в противодействии российским беспилотникам. Их хотят запустить в 2026 году.

Для реализации инициатив предусмотрен фонд в размере до 1 млрд евро, который ЕС планирует создать совместно с Европейским инвестиционным банком до 2026 года.

В Bloomberg добавляют, что Европейский Союз традиционно играл второстепенную роль в сфере обороны, уступая лидерство отдельным странам и НАТО. Такой подход привел к фрагментации оборонной промышленности Европы.

7 октября аналитики ISW писали, что Россия перешла к начальной фазе подготовки к возможной войне с НАТО, активизировав гибридные атаки, диверсии и информационно-психологические операции в Европе. Они считают, что Москва пытается посеять страх среди европейцев, снизить поддержку Украины и подготовить собственное население к будущему противостоянию с Альянсом.

Инфографика: NV

Последние российские провокации на территории стран НАТО

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созвала заседание Совбеза.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БПЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Известно, что один из БПЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, помещение повреждено, но никто не пострадал. По данным СМИ, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

Читайте также: Парламентская ассамблея НАТО призвала предоставить Украине дальнобойное оружие и ПВО

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Векэ, где он исчез с радаров. Там также отметили, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

В ночь на вторник, 23 сентября, аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, возле авиабаз, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger и где обслуживают истребители F-16.

Вечером 25 сентября в Дании в третий раз за месяц пришлось закрывать аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов.

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, включая электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах. 3 октября в аэропорту Мюнхена, втором по величине в Германии, были перенаправлены или отменены десятки рейсов из-за обнаружения неизвестных дронов.

23 сентября в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов. Все рейсы, которые должны были приземляться там, перенаправили в другие аэропорты. В ночь на 6 октября там снова были замечены неизвестные дроны.