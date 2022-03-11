Twitter и Facebook удалили фейк посольства РФ в Британии об авиаударе по роддому в Мариуполе 11 марта, 04:40 Цей матеріал також доступний українською 9 марта оккупанты обстреляли детскую больницу и роддом в Мариуполе (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

Социальные сети Twitter и Facebook удалили пост посольства РФ в Британии о том, что роддом в Мариуполе не функционировал и использовался как военная база.

Об этом сообщает Reuters.

9 марта Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, полностью уничтожен. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной и не игнорировать террор РФ.



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