Twitter и Facebook удалили фейк посольства РФ в Британии об авиаударе по роддому в Мариуполе

11 марта, 04:40
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9 марта оккупанты обстреляли детскую больницу и роддом в Мариуполе (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

9 марта оккупанты обстреляли детскую больницу и роддом в Мариуполе (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

Социальные сети Twitter и Facebook удалили пост посольства РФ в Британии о том, что роддом в Мариуполе не функционировал и использовался как военная база.

Об этом сообщает Reuters.

9 марта Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, полностью уничтожен. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной и не игнорировать террор РФ.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Facebook Twitter Мариуполь Война России против Украины

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