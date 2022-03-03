В России газета вышла с антивоенной обложкой, но ее запретили продавать

3 марта, 07:06
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Антивоенный номер газеты запретили к продаже в Якутске (Фото:Сибирь медиа)

Антивоенный номер газеты запретили к продаже в Якутске (Фото:Сибирь медиа)

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину в российском городе Якутск газета Все для Вас вышла с антивоенной обложкой, но головной офис Горпечати запретил ее продавать «на всякий случай»

Как сообщает Сибирь медиа, читатели рассказали изданию Якутск вечерний, что газету привезли, но не продают.

Отмечается, что в редакции газеты ничего об этом не знали, кроме того, что с утра машина уехала развозить номер, и пока никаких звонков не поступало.

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В местной Горпечати подтвердили, что тираж Все для Вас не будут продавать до «официального письма»: «У них там лозунг… Ну, не знаю… Мы запросили у них, чтобы разрешение было…».

«Надо, чтобы официальное письмо от них было [на разрешение печатать]… Потому что потом начнут нападки, все на Горпечать же накинутся, что мы распространяем такие лозунги… У нас уже в Якутске оштрафовали одну девочку на 10 тысяч рублей за то, что у нее был такой лозунг», — отметили в Горпечати.

3 марта — восьмые сутки полномасштабной войны с Россией. На сегодняшний день запланирован второй раунд переговоров украинской и российской делегаций, вероятно, на границе с Беларусью.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Россия Российская агрессия Цензура Якутск Война России против Украины

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