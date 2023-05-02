Есть надежда на то, что 9 мая в России будут салюты не только вечером, но и утром — эксперт 2 мая, 13:30 Женщина позирует на фоне российской межконтинентальной баллистической ракетной установки во время репетиции военного парада к 9 мая в Москве (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Radio NV предположил, что 9 мая Россию ждет бавовна.

Комментируя публикацию госпожи посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс о ночном ракетном обстреле со стороны РФ, который она назвала «первомайским будильником России», Мельник отметил в эфире Radio NV, что «хотел бы надеяться, что этот будильник накануне и в сам день так называемой «великой победы» сработает мощно и в самой России».

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«Потому что понятно, что это цинично выбирается сегодняшний день, для России присущ какой-то такой символизм. Возможно, также 1 мая для них что-то означает, хотя, как мы знаем, лозунг "Мир, труд, май", сегодня за слово "мир" в России наступает административная или уголовная ответственность. Но я повторюсь, есть надежда на то, что 9 мая в России будут салюты не только вечером, но и утром», — добавил он.

26 апреля представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов посоветовал россиянам не идти на парад 9 мая и держаться подальше от военной техники.

27 апреля российский Telegram-канал Осторожно, новости сообщил, что в Москве формируются очередные группы бюджетников, чьей задачей будет выглядывать украинские беспилотники в небе над российской столицей на майские праздники (с 27 апреля по 9 мая включительно).