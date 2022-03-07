Еще одного командира российского десанта убили в Украине 7 марта, 01:43 Цей матеріал також доступний українською Глебов погиб в ходе боевых действий за освобождение Украиной Чугуева — Генштаб ВСУ (Фото:Правительство Рязани)

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину убили заместителя командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии РФ Дениса Глебова, у которого было звание подполковник.



Как сообщает правительство Рязани, 6 марта в Рязани прошла траурная церемония прощания с оккупантом, который погиб во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как именно погиб Глебов, не уточняется. Похороны командира российского десанта посетили региональные чиновники и военные.

«Панихида состоялась с соблюдением всех воинских почестей», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что присутствовавшим зачитали указ российского диктатора Владимира Путина о награждении оккупанта орденом мужества посмертно.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в ходе боевых действий за освобождение Чугуева был уничтожен командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ПДВ ВС РФ подполковник Денис Глебов.



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