Уже две тысячи бронированных машин. В Генштабе ВСУ сообщили обновленные потери войск РФ

17 апреля, 09:55
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

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В Генштабе ВСУ обнародовали данные об общих боевых потерях российских войск с 24 февраля по 17 апреля.

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Утраты противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 20300 человек ликвидировано,
  • танков — 773 ед,
  • боевых бронированных машин — 2002 ед,
  • артиллерийских систем — 376 ед,
  • РСЗО — 127 ед,
  • средства ПВО — 66 ед,
  • самолетов — 165 ед,
  • вертолетов — 146 ед,
  • автомобильной техники — 1471 ед,
  • корабли/катера — 8 ед,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 148.
  • Специальная техника — 27.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

" Данные уточняются", — отметили в Генштабе.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Российские войска Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ

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