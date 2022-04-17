Уже две тысячи бронированных машин. В Генштабе ВСУ сообщили обновленные потери войск РФ 17 апреля, 09:55 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В Генштабе ВСУ обнародовали данные об общих боевых потерях российских войск с 24 февраля по 17 апреля.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Утраты противника ориентировочно составили:



личного состава — около 20300 человек ликвидировано,

танков — 773 ед,

боевых бронированных машин — 2002 ед,

артиллерийских систем — 376 ед,

РСЗО — 127 ед,

средства ПВО — 66 ед,

самолетов — 165 ед,

вертолетов — 146 ед,

автомобильной техники — 1471 ед,

корабли/катера — 8 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 148.

Специальная техника — 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

" Данные уточняются", — отметили в Генштабе.

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