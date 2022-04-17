Уже две тысячи бронированных машин. В Генштабе ВСУ сообщили обновленные потери войск РФ
Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)
В Генштабе ВСУ обнародовали данные об общих боевых потерях российских войск с 24 февраля по 17 апреля.
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Утраты противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 20300 человек ликвидировано,
- танков — 773 ед,
- боевых бронированных машин — 2002 ед,
- артиллерийских систем — 376 ед,
- РСЗО — 127 ед,
- средства ПВО — 66 ед,
- самолетов — 165 ед,
- вертолетов — 146 ед,
- автомобильной техники — 1471 ед,
- корабли/катера — 8 ед,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 148.
- Специальная техника — 27.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
" Данные уточняются", — отметили в Генштабе.
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