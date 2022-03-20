«Пушечное мясо». Российские военные целыми подразделениями пишут рапорты с отказом воевать против Украины — СБУ 20 марта, 15:59 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты массово пишут рапорты с отказом воевать на территории Украины. В частности, это касается целых подразделений и старших офицеров.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, ссылаясь на перехваченные разговоры оккупантов.

В ведомстве подчеркнули, что оккупанты деморализованы большими потерями, плохим тыловым обеспечением и хищением средств генералами.

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«Российские военные не понимают смысл войны, убеждены, что их используют как „пушечное мясо“ и отправляют на верную смерть. На фоне этого находящихся в Украине захватчиков ошеломила новость российских СМИ о задержании заместителя руководителя Росгвардии Романа Гаврилова», — заявил спикер СБУ.

По его словам, генералу инкриминируют хищение средств, в том числе выделенных для обеспечения воюющих в Украине подразделений.

«Постепенно к оккупантам приходит прозрение. Даже обычные солдаты не хотят отдавать свою жизнь за тех, кто обворовывает их», — отметили в СБУ.

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