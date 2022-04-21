Власти Кыргызстана призвали граждан 9 мая не использовать символ Z

21 апреля, 17:33
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Военная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Военная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

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Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана заявил 21 апреля, что военная форма и костюмы с символом Z «способствуют разжиганию межнациональной розни».

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Ведомство просит местных жителей не надевать такую форму 9 мая.

Также ГКНБ попросил сервисы по прокату карнавальных костюмов не сдавать в аренду военную форму с буквой Z. Ведомство предупредило «об ответственности за действия, направленные на разжигание межнациональной розни».

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Буквы Z и V появились в феврале 2022 года на российской военной технике, участвующей в войне против Украины. Впоследствии российские власти и пропаганда стали использовать эти буквы для демонстрации поддержки вторжения.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Военная помощь Кыргызстан Российская пропаганда Антипропаганда Война России против Украины

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