Великобритания создает фонд помощи в Украине жертвам сексуального насилия во время войны
Лиз Трасс сообщила о создании фонда во время встречи с Дмитрием Кулебой (Фото:Liz Truss/Twitter)
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о создании фонда поддержки организаций в Украине, которые помогают жертвам сексуального насилия, связанного с войной.
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Изначально в фонд будет внесено 10 миллионов фунтов (почти 400 миллионов гривен).
«То, что мы увидели на улицах Ирпеня, Бучи, эти сцены мы никогда не забудем. Мы увидели резню, свидетельство изнасилований и сексуального насилия, а также неизбирательные убийства мирного населения. Мы обеспечим, чтобы преступники были привлечены к ответственности за эти варварские преступления», — заявила министр.
После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.
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