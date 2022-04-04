Великобритания создает фонд помощи в Украине жертвам сексуального насилия во время войны 4 апреля, 23:51 Цей матеріал також доступний українською Лиз Трасс сообщила о создании фонда во время встречи с Дмитрием Кулебой (Фото:Liz Truss/Twitter)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о создании фонда поддержки организаций в Украине, которые помогают жертвам сексуального насилия, связанного с войной.

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Изначально в фонд будет внесено 10 миллионов фунтов (почти 400 миллионов гривен).

«То, что мы увидели на улицах Ирпеня, Бучи, эти сцены мы никогда не забудем. Мы увидели резню, свидетельство изнасилований и сексуального насилия, а также неизбирательные убийства мирного населения. Мы обеспечим, чтобы преступники были привлечены к ответственности за эти варварские преступления», — заявила министр.

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После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.



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