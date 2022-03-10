Ватикан назвал атаку РФ на детскую больницу в Мариуполе недопустимой и раскритиковал патриарха РПЦ Кирилла 10 марта, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Кардинан-госсекретарь Пьетро Паролин (Фото:Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS)

Кардинал-госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин выразил тревогу в связи с бомбардировкой РФ роддома и детской больницы в украинском Мариуполе, в результате которой погибли три человека, включая ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Кардинал заявил, что бомбардировки медицинских центров для женщин и детей недопустимы, независимо от причины.

Он также подтвердил готовность Святого Престола выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией, если потребуется. Он признал, что пространство для переговоров невелико, но выразил надежду, что какое-то соглашение может быть достигнуто.

Кроме того, 8 марта кардинал-госсекретарь провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Однако глава МИД РФ не дал ему гарантий и заверений в отношении гуманитарных коридоров.

Кардинал Паролин повторил, что Святой Престол всегда готов к дипломатическим отношениям со всеми сторонами, даже если он призывает к прекращению войны в Украине.

Сообщается, что папа Франциск направил в регион двух кардиналов — кардинала Конрада Краевского, папского милостыню, и кардинала Майкла Черни, исполняющего обязанности префекта Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию. Кардинал Паролин отметил, что их миссия является признаком желания Папы внести свой вклад в дело мира на духовном, материальном и дипломатическом уровнях.

Кардинал-госсекретарь также упомянул воскресную проповедь Патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. Он подчеркнул, что заявления Патриарха не поощряют и не способствуют взаимопониманию, добавив, что его слова рискуют еще больше разжечь гнев, что приведет к эскалации, которая «не разрешит кризис мирным путем».

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