Варшава и Краков уже не могут принимать беженцев из Украины — Госпогранслужба

11 марта, 21:53
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Беженцы в Польше (Фото:Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl/Reuters)

Беженцы в Польше (Фото:Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl/Reuters)

Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев, сообщает Госпогранслужба Украины.

«Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев», — говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

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За две недели в Краков приехало около 80−100 тыс. украинцев, а Варшава уже приняла 200 тыс. беженцев из Украины и не в состоянии принять больше.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Беженцы Польша Российская агрессия Госпогранслужба Украины Варшава Война России против Украины

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