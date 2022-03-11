Варшава и Краков уже не могут принимать беженцев из Украины — Госпогранслужба
Беженцы в Польше (Фото:Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl/Reuters)
Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев, сообщает Госпогранслужба Украины.
«Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев», — говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
За две недели в Краков приехало около 80−100 тыс. украинцев, а Варшава уже приняла 200 тыс. беженцев из Украины и не в состоянии принять больше.
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