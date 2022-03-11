Варшава и Краков уже не могут принимать беженцев из Украины — Госпогранслужба 11 марта, 21:53 Цей матеріал також доступний українською Беженцы в Польше (Фото:Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl/Reuters)

Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев, сообщает Госпогранслужба Украины.

«Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев», — говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

За две недели в Краков приехало около 80−100 тыс. украинцев, а Варшава уже приняла 200 тыс. беженцев из Украины и не в состоянии принять больше.

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