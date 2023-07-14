Война России против Украины будет одним из ключевых вопросов на саммите БРИКС — президент ЮАР 14 июля, 16:06 Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил об основных темах, которые будут обсуждать участники саммита БРИКС (Фото:Tobias Schwarz/Pool via REUTERS)

Лидеры стран БРИКС планируют обсудить вопрос относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину в рамках «мирного плана», с которым ранее представители государств Африки приезжали в Киев и Москву.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Политик сказал, что на грядущем августовском саммите БРИКС будут обсуждать целый ряд вопросов — войну РФ против Украины, гуманитарный кризис и вопросы мира в Европе.

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«Когда мы встретимся, будем обсуждать различные кризисы, которые происходят во всем мире. Мы также обсудим кризис в Европе между Россией и Украиной», — подчеркнул Рамафоса во время встречи с лидерами правящей партии в Йоханнесбурге.

Лидер ЮАР подтвердил, что провел вчера, 13 июля, телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Рамафосы, главы государств обсудили вопросы «мирного плана» и «освобождения детей, которые должны быть возвращены в свою страну к своим родителям».

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16 июня лидеры группы африканских стран приезжали в Киев и Москву со своим «мирным планом», в котором предусматривалось прекращение войны, начало дипломатических переговоров, решение гуманитарных вопросов по предоставлению зерна и продовольствия в страны, которые зависят от таких поставок.

Однако во время визита в Киев африканские представители попали под ракетный обстрел в Киеве. Позже представители главы ЮАР сообщили, что ничего не слышали и не видели.

После встречи в Киеве африканские лидеры поехали в Москву со своим мирным планом. Однако никаких результатов или договоренностей стороны не достигли, а президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские страны продолжают настаивать на «урегулировании конфликта» путем переговоров и дипломатии.

Грядущий саммит БРИКС состоится 22−24 августа в южно-африканском городе Йоханнесбург. Страна-агрессор Россия как участница организации должна принять участие во встрече лидеров. Еще 17 июня лидер ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что российский диктатор Путин должен представлять РФ лично на грядущем саммите БРИКС

Однако из-за того, что на Путина выдан ордер МУС на арест за совершение военных преступлений в Украине, Кремль до сих пор сомневается, сможет ли диктатор приехать в Йоханнесбург без дополнительного иммунитета.