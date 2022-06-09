В России заявили об «угрозе» прямого конфликта с Западом 9 июня, 18:23 Цей матеріал також доступний українською Постпред России в ООН Василий Небензя (на переднем плане) (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Россия в очередной раз пригрозила Западу прямым военным конфликтом. В РФ заявили об угрозе информационной безопасности и «кибер-конфронтации».

Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

Российский чиновник на заседание Совбеза ООН заявил, что Запад создает в Украине «кибер-армию», которая «отрабатывает навыки, атакуя Россию».

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«Милитаризация цифрового пространства, проводимая Западом, многократно увеличивает угрозу прямого военного столкновения. Безрассудные действия киевского режима могут повлечь полномасштабную кибер-конфронтацию, в которую будут втянуты и другие страны», — заявил Небензя.

При этом он добавил, что Россия готова «дать ответ» таким действиям западных стран.

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