В России заявили об «угрозе» прямого конфликта с Западом
Постпред России в ООН Василий Небензя (на переднем плане) (Фото:REUTERS/Mike Segar)
Россия в очередной раз пригрозила Западу прямым военным конфликтом. В РФ заявили об угрозе информационной безопасности и «кибер-конфронтации».
Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.
Российский чиновник на заседание Совбеза ООН заявил, что Запад создает в Украине «кибер-армию», которая «отрабатывает навыки, атакуя Россию».
«Милитаризация цифрового пространства, проводимая Западом, многократно увеличивает угрозу прямого военного столкновения. Безрассудные действия киевского режима могут повлечь полномасштабную кибер-конфронтацию, в которую будут втянуты и другие страны», — заявил Небензя.
При этом он добавил, что Россия готова «дать ответ» таким действиям западных стран.
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