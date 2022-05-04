В России забросали коктейлями Молотова военкомат — видео 4 мая, 18:52 Цей матеріал також доступний українською В России военкомат забросали коктейлями Молотова (Фото:Скриншот видео Baza via Telegram)

В российском городе Нижневартовске на улице Мира забросали «коктейлями Молотова» военкомат, сообщает Telegram-канал Baza.

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По предварительной информации, неизвестный бросил в предбанник военкомата в Нижневартовске две бутылки с горючей смесью.

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«Один коктейль Молотова потух сразу, от второго загорелась деревянная обшивка, но огонь вскоре потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. На месте обнаружили еще один неиспользованный коктейль с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

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