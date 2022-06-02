В России подтвердили гибель отставного генерал-майора ВВС РФ Канамата Боташева 2 июня, 18:12 Цей матеріал також доступний українською Канамат Боташев (Фото:Новини Збройних сил/Telegram)

На войне в Украине погиб генерал-майор ВВС России в отставке Канамат Боташев.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Его смерть официально подтвердили в Карачаевской администрации.

В пресс-службе заявили, что он «героически погиб, исполняя свой воинский долг».

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Генерал-майор Боташев является российским летчиком самого высокого ранга из тех, о чьей гибели стало известно за время войны в Украине.

Подробности гибели Боташева в официальных заявлениях не раскрываются.

Русская служба ВВС писала, что 63-летний Боташев руководил штурмовиком Су-25, который украинские военные сбили в небе над Луганской областью 22 мая.

СМИ РФ сообщают, что Боташева уволили из армии РФ в 2012 году. Тогда генерал-майор попросил знакомого полковника поуправлять самолетом, доступа к которому у Боташева не было. Самолет разбился, а Боташев и его приятель успели катапультироваться. После этого военных уволили из армии и судили.

Почему отставной генерал участвовал в войне в Украине, неизвестно.

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