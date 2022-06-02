В России подтвердили гибель отставного генерал-майора ВВС РФ Канамата Боташева
Канамат Боташев (Фото:Новини Збройних сил/Telegram)
На войне в Украине погиб генерал-майор ВВС России в отставке Канамат Боташев.
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Его смерть официально подтвердили в Карачаевской администрации.
В пресс-службе заявили, что он «героически погиб, исполняя свой воинский долг».
Генерал-майор Боташев является российским летчиком самого высокого ранга из тех, о чьей гибели стало известно за время войны в Украине.
Подробности гибели Боташева в официальных заявлениях не раскрываются.
Русская служба ВВС писала, что 63-летний Боташев руководил штурмовиком Су-25, который украинские военные сбили в небе над Луганской областью 22 мая.
СМИ РФ сообщают, что Боташева уволили из армии РФ в 2012 году. Тогда генерал-майор попросил знакомого полковника поуправлять самолетом, доступа к которому у Боташева не было. Самолет разбился, а Боташев и его приятель успели катапультироваться. После этого военных уволили из армии и судили.
Почему отставной генерал участвовал в войне в Украине, неизвестно.
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