В России пытались поджечь военкомат — СМИ
Военкомат, где произошел пожар (Фото:Скриншот видео amur / telegram)
Во Владивостоке неизвестные попытались поджечь военкомат, находившийся в деревянном здании исторического значения. Он отвечал за Ленинский и Фрунзенский районы.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
По предварительной информации, утром 8 июня двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в стену деревянного дома военкомата. В результате возгорания пострадала облицовка здания.
По данным Медиазоны, с начала войны в России подожгли по меньшей мере 18 военкоматов. Здания пытались поджечь в Рязанской, Свердловской, Ивановской областях, Москве, Подмосковье, Омске, Нижневартовске, Воронеже и Мордовии.
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