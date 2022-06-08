В России пытались поджечь военкомат — СМИ 8 июня, 22:54 Цей матеріал також доступний українською Военкомат, где произошел пожар (Фото:Скриншот видео amur / telegram)

Во Владивостоке неизвестные попытались поджечь военкомат, находившийся в деревянном здании исторического значения. Он отвечал за Ленинский и Фрунзенский районы.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По предварительной информации, утром 8 июня двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в стену деревянного дома военкомата. В результате возгорания пострадала облицовка здания.

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По данным Медиазоны, с начала войны в России подожгли по меньшей мере 18 военкоматов. Здания пытались поджечь в Рязанской, Свердловской, Ивановской областях, Москве, Подмосковье, Омске, Нижневартовске, Воронеже и Мордовии.

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