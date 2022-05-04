Набирают безработных и казаков. В России продолжается скрытая мобилизация — разведка 4 мая, 15:19 Цей матеріал також доступний українською В России продолжают скрытую мобилизацию (Фото:Генштаб)

В России идет скрытая мобилизация для пополнения резервов армии. По данным Главного управления разведки Украины, наибольшее внимание агитаторы сейчас уделяют безработным и русским казакам.

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Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале ГУР Украины.

«В настоящее время основное внимание рашистских агитаторов уделяется — набору „добровольцев“ из числа российских „казаков“ Ростовской области и Краснодарского края. Также в фокусе внимания граждане, потерявшие работу в результате международных санкций и бывшие военнослужащие, проживающие на территории других постсоветских стран», — сообщает разведка.

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Также, по данным разведки, агитация продолжается и в других субъектах РФ. Например, в Приморском крае ищут желающих поучаствовать в боевых действиях. Таким «добровольцам» предлагают оплату — от 200 тысяч российских рублей.

Такие же кампании проводятся и в Брянской, Курской и Белгородской областях. где военкоматы предлагают «добровольцам» подписать краткосрочные контракты на 3 месяца с прохождением подготовки на полигонах. В этих же областях готовятся к возможному объявлению частичной мобилизации на случай резкого ухудшения ситуации на украинском фронте.

В то же время ГУР сообщает, что доверие к агитационным кампаниям со стороны потенциальных мобилизованных невысокое.

«В РФ начинает распространяться информация о значительном количестве убитых на войне с Украиной. Многие, кто в начале войны подписали краткосрочные контракты, не смогли вернуться домой после формального окончания срока контрактов. Прилагаются проблемы с реальным получением обещанных средств — военные оккупанта либо вообще не могут получить денег, либо получают на порядок меньшие суммы», — подытоживают в Главном управлении разведки.

По данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 24,5 тысяч своих солдат.

3 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая, когда отметит День победы во Второй мировой войне. По его мнению, необходимость мобилизации кремлевский режим будет объяснять тем, что РФ вроде бы воюет не с Украиной, а с «англосаксонским миром». В Кремле это отрицают, назвав информацию о планировании мобилизации «чепухой».

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