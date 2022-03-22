Из-за санкций в России остановилась работа предприятий, которые ремонтируют танки — Генштаб

22 марта, 00:31
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Танк российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Танк российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что из-за проблем с поставками комплектующих в РФ приостановили работу предприятия, которые специализируются на ремонте танков.

«По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации Уралзавод и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил российской федерации», — сообщили в Генштабе.

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22 марта начался 27 день с начала войны России против Украины. Армия оккупантов несет потери, а международная изоляция путинской РФ усиливается.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Санкции против России Санкции Война России против Украины

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