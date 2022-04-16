До 15 суток за решеткой. В России будут наказывать за сравнение СССР и нацистской Германии 16 апреля, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Плакат с портретами Владимира Путина, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина на акции в поддержку Украины в Гамбурге, 20 марта (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление действий СССР и нацистской Германии.

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Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Под санкции по этой статье подвергнутся те, кто «публично отождествляет цель, решения и действия руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями нацистской Германии».

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Это касается и тех, кто отрицает «решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Советского Союза при освобождении стран Европы».

Санкция статьи предусматривает штраф до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток для физлиц. При повторном нарушении — штраф увеличивается до 5 тысяч рублей.

Юридические лица могут быть оштрафованы до 50 тысяч рублей, а при повторном нарушении — грозит остановка деятельности сроком до 90 суток.

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