В Приднестровье заявили о «диверсии» на автобазе военных РФ
Уличная реклама в Приднестровье (Фото:dw.com)
В оккупированном Приднестровском регионе Молдовы якобы произошла диверсия в отношении российского военного контингента.
Об этом сообщает пресс-служба местного «следственного комитета».
Предварительно, накануне утром, 5 июня, в районе села Владимировка (возле границы с Украиной) с дрона якобы сбросили гранаты РГД-5 на автобазу подразделения «миротворческого контингента».
«Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работали специалисты, проводились необходимые следственно-оперативные мероприятия, изъяты фрагменты взрывных устройств», — говорится в сообщении.
Также местные силовики добавили, что назначен ряд специальных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства диверсии.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.