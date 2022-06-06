В Приднестровье заявили о «диверсии» на автобазе военных РФ

6 июня, 17:32
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Уличная реклама в Приднестровье (Фото:dw.com)

Уличная реклама в Приднестровье (Фото:dw.com)

В оккупированном Приднестровском регионе Молдовы якобы произошла диверсия в отношении российского военного контингента.

Об этом сообщает пресс-служба местного «следственного комитета».

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Предварительно, накануне утром, 5 июня, в районе села Владимировка (возле границы с Украиной) с дрона якобы сбросили гранаты РГД-5 на автобазу подразделения «миротворческого контингента».

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«Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работали специалисты, проводились необходимые следственно-оперативные мероприятия, изъяты фрагменты взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Также местные силовики добавили, что назначен ряд специальных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства диверсии.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Молдова Приднестровье Российская пропаганда Диверсия Война России против Украины

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