В Приднестровье заявили о «диверсии» на автобазе военных РФ 6 июня, 17:32 Цей матеріал також доступний українською Уличная реклама в Приднестровье (Фото:dw.com)

В оккупированном Приднестровском регионе Молдовы якобы произошла диверсия в отношении российского военного контингента.

Об этом сообщает пресс-служба местного «следственного комитета».

Предварительно, накануне утром, 5 июня, в районе села Владимировка (возле границы с Украиной) с дрона якобы сбросили гранаты РГД-5 на автобазу подразделения «миротворческого контингента».

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«Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работали специалисты, проводились необходимые следственно-оперативные мероприятия, изъяты фрагменты взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Также местные силовики добавили, что назначен ряд специальных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства диверсии.

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