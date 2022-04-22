В Праге участок улицы у посольства России переименовали в улицу Украинских Героев 22 апреля, 18:28 Цей матеріал також доступний українською Улица Украинских Героев в Праге (Фото:Prague Morning / Facebook)

В Праге участок улицы Коруновачни у посольства России переименовали в улицу Украинских Героев.

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Такое решение приняла мэрия города, сообщает Idnez.cz.

Улица Украинских Героев примыкает к площади Бориса Немцова, которую в 2020 году назвали в честь российского политика. На этой улице нет жилых домов, поэтому, как отмечается, переименование не причинит неудобства жителям.

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Одному из мостов в Праге также присвоят имя Виталия Скакуна — украинского солдата, погибшего при подрыве моста перед армией РФ, наступавшей на Херсон.

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