В Праге участок улицы у посольства России переименовали в улицу Украинских Героев
Улица Украинских Героев в Праге (Фото:Prague Morning / Facebook)
В Праге участок улицы Коруновачни у посольства России переименовали в улицу Украинских Героев.
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Такое решение приняла мэрия города, сообщает Idnez.cz.
Улица Украинских Героев примыкает к площади Бориса Немцова, которую в 2020 году назвали в честь российского политика. На этой улице нет жилых домов, поэтому, как отмечается, переименование не причинит неудобства жителям.
Одному из мостов в Праге также присвоят имя Виталия Скакуна — украинского солдата, погибшего при подрыве моста перед армией РФ, наступавшей на Херсон.
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