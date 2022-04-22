В Праге участок улицы у посольства России переименовали в улицу Украинских Героев

22 апреля, 18:28
Цей матеріал також доступний українською
Улица Украинских Героев в Праге (Фото:Prague Morning / Facebook)

Улица Украинских Героев в Праге (Фото:Prague Morning / Facebook)

Поддержи НВ

В Праге участок улицы Коруновачни у посольства России переименовали в улицу Украинских Героев.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Такое решение приняла мэрия города, сообщает Idnez.cz.

Улица Украинских Героев примыкает к площади Бориса Немцова, которую в 2020 году назвали в честь российского политика. На этой улице нет жилых домов, поэтому, как отмечается, переименование не причинит неудобства жителям.

Видео дня

Одному из мостов в Праге также присвоят имя Виталия Скакуна — украинского солдата, погибшего при подрыве моста перед армией РФ, наступавшей на Херсон.

https://www.facebook.com/praguemorning/posts/10159600171781893
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Чехия Российская агрессия Прага Переименование улиц Украина-Чехия Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X