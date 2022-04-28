В Польше готовятся к масштабным военным учениям

28 апреля, 23:07
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Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Польша готовится начать масштабные военные учения. Они запланированы на 1 мая.

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Об этом заявили в Минобороны Польши, сообщает BBC.

В оборонном ведомстве заявили, что техника преимущественно будет передвигаться ночью, чтобы не создавать препятствий на дорогах общего пользования.

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«Однако некоторые поездки будут осуществляться днем и даже в часы пик», — предупредили в ведомстве.

Жителей при этом попросили не публиковать информацию и фотографии, показывающие передвижения войск и их местонахождение, а также данные об взлеты и посадки военных самолетов.

https://www.youtube.com/watch?v=969pwf7TG60
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Польша Военные учения Российская агрессия Война России против Украины

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