В Польше готовятся к масштабным военным учениям
Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)
Польша готовится начать масштабные военные учения. Они запланированы на 1 мая.
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Об этом заявили в Минобороны Польши, сообщает BBC.
В оборонном ведомстве заявили, что техника преимущественно будет передвигаться ночью, чтобы не создавать препятствий на дорогах общего пользования.
«Однако некоторые поездки будут осуществляться днем и даже в часы пик», — предупредили в ведомстве.
Жителей при этом попросили не публиковать информацию и фотографии, показывающие передвижения войск и их местонахождение, а также данные об взлеты и посадки военных самолетов.
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