Собирали данные про военные объекты. В Польше арестовали двух белорусских шпионов

6 апреля, 21:50
Цей матеріал також доступний українською
Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

В Польше арестовали двух белорусов, собиравших данные о военных объектах. Им уже объявили подозрения в шпионаже.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщили в прокуратуре Польши.

Задержали шпионов сотрудники военной полиции. В выводах Службы военной контрразведки отмечено, что они занимались шпионской деятельностью в пользу белорусских спецслужб.

Видео дня

Подозреваемые должны собирать информацию о военных и гражданских объектах, которые имеют решающее значение для обороны Польши, говорится в заявлении прокуратуры.

В настоящее время белорусов поместили под стражу. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Польша Шпионаж Российская агрессия Беларусь Шпионы Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X