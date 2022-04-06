Собирали данные про военные объекты. В Польше арестовали двух белорусских шпионов 6 апреля, 21:50 Цей матеріал також доступний українською Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

В Польше арестовали двух белорусов, собиравших данные о военных объектах. Им уже объявили подозрения в шпионаже.

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Об этом сообщили в прокуратуре Польши.

Задержали шпионов сотрудники военной полиции. В выводах Службы военной контрразведки отмечено, что они занимались шпионской деятельностью в пользу белорусских спецслужб.

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Подозреваемые должны собирать информацию о военных и гражданских объектах, которые имеют решающее значение для обороны Польши, говорится в заявлении прокуратуры.

В настоящее время белорусов поместили под стражу. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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