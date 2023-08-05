Летели неизвестные дроны. В нескольких областях РФ сообщают о взрывах — видео 5 августа, 20:41 Жители нескольких областей РФ слышали звуки взрывов, которые российские СМИ называют работой ПВО армии страны-агрессора по неизвестным беспилотникам (Фото:скриншот видео с Astra/Telegram)

В субботу, 5 августа, жители нескольких областей РФ слышали серию взрывов, которые считают за работу ПВО по неизвестным беспилотникам в то же время, когда страна-агрессор осуществила масштабную ракетную атаку по Украине.

Об этом сообщают росСМИ.

В Тульской области сообщают о нескольких взрывах.

Также жители Калужской области сообщали о работе ПВО.

Местные жители города Ступино Московской области слышали звуки взрывов.

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30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.

В субботу, 5 августа, российские оккупанты совершили масштабную ракетную атаку против Украины. Были использованы крылатые ракеты Калибр, аэробаллистические ракеты Кинжал и баллистические ракеты.