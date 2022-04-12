В Минске заметили в составе эшелона российских войск маршрутку, украденную в Украине

12 апреля, 21:34
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Маршрутка Богдан-Isuzu в Минске (Фото:Motolko help / telegram)

Маршрутка Богдан-Isuzu в Минске (Фото:Motolko help / telegram)

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В Минске в составе эшелона российских войск заметили маршрутку Богдан-Isuzu, которую оккупанты украли в Украине.

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Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

На корпусе маршрутки были нанесены маркировку буквы V черной краской. У автобуса не было номерных знаков.

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Транспорт был прикреплен к железнодорожной платформе в составе эшелона двигавшихся в направлении белорусско-российской границы войск.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Беларусь Минск Российская армия Война России против Украины

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