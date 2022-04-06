«Перфоманс». В Литве озеро перед посольством РФ окрасили в кровавый цвет 6 апреля, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Озеро перед посольством РФ в Литве (Фото:DELFI/Andrius Ufartus)

В среду, 6 апреля, жители Вильнюса заметили, что вода в пруду около российского посольства окрасилась в кровавый цвет. Это акция протеста, которая согласована с инспекторами по охране природы.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщает Delfi.

Представительница полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала журналистам, что краска не вредна для животных и растений.

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Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас объяснил, что это «художественный перформанс», цель которого — обратить внимание мира на военные преступления России в Украине.

Озеро перед посольством РФ в Литве / Фото: DELFI/Andrius Ufartus

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