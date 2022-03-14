«Мы опустошены». Убитый оккупантами журналист в Ирпене работал на Time

14 марта, 01:54
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Брент Рено работал в Украине над проектом, посвященным глобальному кризису беженцев (Фото:Соцсети)

Брент Рено работал в Украине над проектом, посвященным глобальному кризису беженцев (Фото:Соцсети)

Американское издание Time подтвердило, что убитый оккупантами в Ирпене журналист Брент Рено работал на него.

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В своем заявлении издание отметило, что в последние недели тот был в Украине, работая над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев.

«Мы опустошены потерей Брента Рено. Будучи отмеченным наградами режиссером и журналистом, Брент снимал самые сложные истории по всему миру, часто вместе со своим братом Крейгом Рено. Наши сердца со всеми близкими Брента», — говорится в сообщении.

Time также подчеркнул важность того, чтобы журналисты могли безопасно освещать продолжающееся полномасштабное вторжение России и гуманитарный кризис в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты сознательно убили журналиста Time в Ирпене.

Помимо Рено 13 марта в Ирпене российские оккупанты ранили еще двоих американских корреспондентов.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Time Ирпень Журналист Смерть Война России против Украины

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