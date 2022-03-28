В Германии хотят запретить демонстрацию буквы Z как символа российской войны против Украины 28 марта, 23:22 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Германии лица, которые используют букву Z, символизирующую поддержку войны России в Украине, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию МВД Германии.

Агентство уточняет, что ранее сообщалось, что власти будут наказывать за случаи использования символа Z для поддержки российской агрессии.

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Представитель министерства внутренних дел федерального правительства заявил журналистам, что это не означает, что в Германии запретят букву в целом.

«Буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование может в отдельных случаях означать одобрение агрессивной войны России», — заявили в МВД.