В Германии хотят запретить демонстрацию буквы Z как символа российской войны против Украины

28 марта, 23:22
Цей матеріал також доступний українською
Войска РФ в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Германии лица, которые используют букву Z, символизирующую поддержку войны России в Украине, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Война России против Украины — последние новости

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию МВД Германии.

Агентство уточняет, что ранее сообщалось, что власти будут наказывать за случаи использования символа Z для поддержки российской агрессии.

Видео дня

Представитель министерства внутренних дел федерального правительства заявил журналистам, что это не означает, что в Германии запретят букву в целом.

«Буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование может в отдельных случаях означать одобрение агрессивной войны России», — заявили в МВД.

Редактор: Евгений Василенко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Германия Российская агрессия Российская пропаганда Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ