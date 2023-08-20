Хотят более агрессивной войны против Украины. Ястребы в российских спецслужбах призывают Путина уволить Шойгу и Герасимова — Bloomberg 20 августа, 19:00 Издание Bloomberg сообщает, что группа представителей ФСБ выступает за то, чтобы российский диктатор Владимир Путин уволил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Представители ФСБ выступают за то, чтобы российский диктатор Владимир Путин уволил министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как рассказали два собеседника агентства, ряд представителей ФСБ, которые занимают более агрессивную позицию, поддержали требования главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который настаивал на смене высшего военного руководства страны.

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Еще пятеро источников Bloomberg добавляют, сторонники так называемой ястребиной позиции предлагают агрессивнее начать воевать в Украине агрессивнее. Они предлагают объявить военное положение в РФ и провести полномасштабную мобилизацию.

Однако, по данным издания, пока «нет никаких признаков», что Кремль собирается снять Шойгу и Герасимова с их постов. Зато политическое руководство расправляется с теми, кто активно критикует Шойгу и Герасимова.

Медиа вспоминает о кейсах арестованного террориста Игоря Гиркина и генерала-полковника Сергея Суровикина. Первый сейчас находится за решеткой по обвинению в экстремизме, а второй был допрошен и исчез из публичного поля зрения.

В начале полномасштабной агрессии РФ против Украины именно Герасимов руководил оккупационной армией. Однако из-за провалов на фронте его сместили с должности, оставив при должности начальника Генштаба. В октябре 2022 года руководителем оккупационной армии стал генерал армии Сергей Суровикин, командующий Воздушно-космическими войсками РФ.

По словам начальника ГУР МО Кирилла Буданова, к концу 2022 года Герасимов смог подвинуть Суровикина с должности командующего оккупационной армией благодаря многочисленным жалобам. В январе 2023 года начальника Генштаба снова назначили командующим оккупационной армии в Украине. Однако из-за постоянных провалов войск страны-агрессора, Герасимов снова попал в немилость к российскому диктатору.

После мятежа ЧВК Вагнера, владелец которой Евгений Пригожин требовал увольнения Шойгу и Герасимова, начальник Генштаба ВС РФ и генерал Суровикин исчезли из поля зрения и долго в публичном пространстве. Позже российские и западные медиа сообщили, что новым руководителем оккупационных войск в Украине стал командующий ВДВ генерал Михаил Теплинский, а Герасимов сохранит свою должность начальника Генштаба.

4 августа в украинской разведке прокомментировали заявления Минобороны РФ о «визите» начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова на фронт.