Христианские демократы в Европарламенте призвали немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС 13 апреля, 04:19 Цей матеріал також доступний українською Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Фракция Европейской народной партии (Христианские демократы) в Европейском парламенте призвала немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, а не ждать июня.



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«ЕС должен сейчас предоставить Украине политическую защиту. Это включает в себя немедленный статус кандидата. Украина своей кровью подписала членство в ЕС — предоставить его — наша обязанность перед убитыми украинцами», — заявили в партии.

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Представительство Евросоюза возобновило работу в Украине 11 апреля.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник касательно соответствия нашей страны Копенгагенским критериям — необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной такие опросники получили Грузия и Молдова.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Он будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение по поводу следующих шагов.

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